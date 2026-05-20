Un nuovo nodo velox è stato installato nel quartiere Piratello, suscitando reazioni tra i residenti. Un rappresentante di un partito politico ha commentato che, a suo avviso, l'installazione sembra avere lo scopo di aumentare le entrate per le autorità attraverso multe, piuttosto che migliorare la sicurezza. La polemica si concentra sulla percezione che l'intervento si configuri come un modo per raccogliere denaro a spese dei cittadini, definendo la misura come un tentativo di sfruttamento.

"Al Piratello la sicurezza è diventata una foglia di fico: vogliono solo spremere gli imolesi come limoni". A pochi giorni dal voto amministrativo del 24 e 25 maggio, Simone Carapia (Fratelli d’Italia) torna a riaccendere uno dei temi più discussi e divisivi degli ultimi mesi in città: il caso del velox su quel tratto della via Emilia. Carapia, consigliere comunale uscente e capolista dei meloniani che sostengono la candidatura a sindaco di Nicolas Vacchi insieme a Forza Italia e Democrazia cristiana-civici (la Lega appoggia invece la civica di Paola Lanzon), rilancia il tema con toni durissimi dopo avere ottenuto nuovi dati tramite accesso agli atti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nodo velox al Piratello. Carapia (FdI): "Un assalto ai risparmi degli imolesi"

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