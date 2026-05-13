Castiglioni-Cerasuolo La lezione speciale dei campioni imolesi | Allenatevi a sognare

Una mattina inaspettata si è svolta nella palestra di un istituto scolastico di Sasso Morelli, dove i campioni imolesi hanno incontrato gli studenti. L’evento ha visto la partecipazione di atleti che hanno condiviso le proprie esperienze, mentre i giovani hanno mostrato grande interesse e domande prima ancora dell’arrivo degli ospiti. La mattinata si è conclusa con un’atmosfera di entusiasmo e coinvolgimento tra tutti i presenti.

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di Andrea Persico Una mattinata diversa dal solito, iniziata tra curiosità, attesa e tante mani alzate già prima dell’ingresso degli ospiti nella palestra del plesso scolastico di Sasso Morelli. Qui si è svolto ieri l’incontro ’Allenare i propri sogni’, promosso dall’insegnante della classe terza Lucia Torres insieme all’Head coach Professor Cesare Casella con la partecipazione degli alunni e dei docenti delle cinque sezioni della scuola primaria. Accolti dall’entusiasmo degli 85 bambini presenti, sono arrivati i nuotatori imolesi Simone Cerasuolo e Arianna Castiglioni, accompagnati proprio da Cesare Casella. Dopo i saluti iniziali, la mattinata è entrata subito nel vivo con la proiezione dei video dedicati ai momenti più importanti della carriera dei due atleti, dalle gare internazionali alle vittorie più significative.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castiglioni-Cerasuolo. La lezione speciale dei campioni imolesi: "Allenatevi a sognare" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cerasuolo e Castiglioni salgono in cattedra. Oggi a Sasso Morelli una lezione specialeDai banchi di scuola della Primaria di Sasso Morelli parte un’iniziativa di preparazione alla vita, un tesoro di insegnamento impagabile. Tanti big in prima linea. Da Pessina a Danesi: la lezione dei campioniL’Opiquad Arena diventerà un luogo di incontro tra interlocutori provenienti da ambiti diversi: rappresentanti delle istituzioni, esperti, educatori,... Argomenti più discussi: Castiglioni-Cerasuolo. La lezione speciale dei campioni imolesi: Allenatevi a sognare; Cerasuolo e Castiglioni salgono in cattedra. Oggi a Sasso Morelli una lezione speciale; Cerasuolo e Castiglioni salgono in cattedra Oggi a Sasso Morelli una lezione speciale.