Sub italiani morti alle Maldive l' ipotesi del medico ravennate | Un malore e poi il tentativo di soccorso

Cinque sub italiani sono deceduti alle Maldive, secondo quanto riferito dal medico ravennate coinvolto nelle indagini. Secondo quanto dichiarato, i sub erano esperti, formati e autorizzati dalle autorità maldiviane, non praticanti occasionali ma professionisti impegnati in un progetto di ricerca scientifica. Il medico ha ipotizzato che uno di loro potrebbe aver avuto un malore prima di tentare un’operazione di soccorso. La dinamica dei fatti resta ancora da chiarire, mentre si attendono ulteriori dettagli delle indagini.

"I cinque sub erano esperti, formati e autorizzati dalle autorità maldiviane. Non erano sub 'creativi', persone che prendono l'aereo e fanno immersioni nel weekend, ma professionisti impegnati in un programma di ricerca scientifica. L'immersione era in una grotta, che alle Maldive significa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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