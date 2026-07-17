Durante un controllo nel territorio, una persona di 38 anni è stata arrestata. Alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato di fuggire. Sono stati sequestrati hashish e tabacchi di contrabbando. L’arresto è avvenuto il 15 luglio, con accuse di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Sant’Antonio Abate, fugge alla vista della Polizia: sequestrati hashish e tabacchi di contrabbando. Arresto durante un controllo del territorio. Il 15 luglio la Polizia di Stato ha arrestato un 38enne con le accuse di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A darne notizia una comunicazione della Questura di Napoli. L’intervento è stato effettuato dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico durante un servizio di controllo del territorio a Sant’Antonio Abate. Il tentativo di fuga. I poliziotti, mentre transitavano in via Antonio Lettieri, hanno notato un uomo uscire da un palazzo con una scatola tra le mani. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Droga e sigarette di contrabbando, arrestato 38enne a Sant’Antonio Abate

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