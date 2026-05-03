Durante un controllo di routine a Borgo Sant’Antonio Abate, una persona di 29 anni ha reagito aggredendo gli agenti della Polizia di Stato. L’uomo è stato successivamente arrestato e portato in custodia. L’episodio si è verificato nel corso di un'operazione di identificazione, senza altre persone coinvolte o altre informazioni disponibili. La vicenda si è conclusa con l’arresto del soggetto.

Controlli della Polizia di Stato a Borgo Sant’Antonio Abate: un 29enne aggredisce gli agenti durante l’identificazione e finisce in manette. Momenti di tensione nel quartiere Borgo Sant’Antonio Abate, dove nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un 29enne con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è stato inoltre sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente a uso personale. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Il controllo in via Cesare Rosaroll. L’intervento è scattato durante un servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti del Commissariato Vasto?Arenaccia.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Borgo Sant’Antonio Abate, aggredisce la Polizia: arrestato 29enne

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