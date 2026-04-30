Borgo Sant’Antonio Abate droga in casa a Napoli

Durante la notte, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli nel quartiere di Borgo Sant’Antonio Abate a Napoli. Un uomo di 28 anni è stato trovato in possesso di hashish, denaro contante e attrezzature utilizzate per lo spaccio. L'operazione si è svolta senza incidenti e i dettagli sono stati comunicati dalle autorità competenti.

Napoli, notte di controlli a Borgo Sant’Antonio Abate: la Polizia sorprende un 28enne con hashish, contanti e materiale per lo spaccio. Ancora un arresto per droga a Napoli, nel quartiere Borgo Sant’Antonio Abate, dove nella nottata del 28 aprile la Polizia di Stato ha fermato un 28enne, irregolare sul territorio nazionale, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A diffondere la notizia la Questura di Napoli. Il tentativo di fuga durante il controllo. L’intervento è scattato durante un servizio di controllo del territorio da parte degli agenti del Commissariato Vasto?Arenaccia. Nel transitare in via Sant’Antonio Abate, i poliziotti hanno notato un uomo che, accortosi della loro presenza, ha tentato di allontanarsi nel chiaro intento di eludere il controllo.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Borgo Sant’Antonio Abate, droga in casa a Napoli Notizie correlate Sant’Antonio Abate, ai domiciliari con 852mila euro nascosti in casa: denunciatoBlitz dei carabinieri nell’abitazione di un 50enne ai domiciliari per droga a Sant'Antonio Abate. Sant’Antonio Abate: carabinieri arrestano un 34enne per detenzione di droga a fini di spaccioL’uomo, con precedenti di polizia, ha tentato la fuga in scooter ignorando l’alt degli agenti: dopo un lungo inseguimento è stato bloccato e trovato... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Borgo Sant'Antonio Abate a Napoli: sorpreso con la droga e arrestato; Napoli- Arresti a Corso Umberto e Borgo Sant’Antonio Abate; La legalità di fronte al buvero, a Napoli caserma Gdf in sede ex Pretura; Borgo Sant’Antonio Abate, sorpreso a cedere droga: in manette 24enne - Napoli Village - Quotidiano di. Borgo Sant’Antonio Abate, sorpreso a cedere droga: in manette 24enneNella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai ... napolivillage.com Pusher sorpreso dalla polizia al «Buvero»Operazione della Polizia di Stato nella notte a Borgo Sant’Antonio Abate, dove un uomo di 28 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione illecita di ... cronachedellacampania.it #Cronaca Borgo Sant’Antonio Abate: sorpreso con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato - facebook.com facebook #Cronaca Borgo Sant’Antonio Abate: sorpreso a cedere droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 24enne x.com