Una giovane atleta ha conquistato il titolo di regina d’Europa, stabilendo un record storico e vincendo una medaglia d’oro in una competizione internazionale di atletica giovanile. La sua performance ha superato ogni aspettativa, segnando un nuovo record continentale. La gara ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, che hanno assistito a una prova di grande livello. La vittoria rappresenta un risultato senza precedenti per la disciplina a livello giovanile.

Il palcoscenico dell’atletica giovanile celebra una nuova stella assoluta, capace di riscrivere la storia della velocità continentale e di far esplodere di gioia il pubblico di casa. Straordinario trionfo per Kelly Doualla agli Europei under 18 di Rieti. L’azzurra domina nei 100 metri con il favoloso crono di 11.14 (+0.6) e migliora il suo primato europeo di categoria. Medaglia d’oro in casa, di fronte al pubblico che festeggia allo stadio Guidobaldi per una nuova fantastica impresa della sprinter. Si tratta di ben sette centesimi in meno del record continentale U18 e italiano U20 realizzato nella scorsa stagione all’Eyof di Skopje, secondo titolo europeo dopo quello U20 di un anno fa a Tampere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Doualla regina d’Europa: Oro e record epocale

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