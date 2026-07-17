Una velocista italiana ha vinto la finale dei 100 metri ai Campionati Europei U18, stabilendo un nuovo record personale di 11,14 secondi. La gara si è svolta allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti. La atleta ha superato tutte le avversarie, migliorando di sette centesimi il suo precedente record europeo under 18. La vittoria è arrivata con uno stile dominante e tempi di rilievo.

Kelly Doualla conquista il titolo europeo under 18 dei 100 metri con una prestazione straordinaria. La velocista azzurra si è imposta nella finale dei Campionati Europei di categoria, in corso allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti, fermando il cronometro a uno spettacolare 11?14, sette centesimi meglio del suo precedente record europeo under 18. Una gara dominata dall’inizio alla fine, che le ha permesso di confermarsi ai vertici della velocità giovanile continentale. Per la sprinter lombarda di origini camerunensi, che compirà 17 anni il prossimo 20 novembre, si tratta del terzo titolo individuale internazionale consecutivo conquistato nell’arco di dodici mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Doualla è un fulmine: domina i 100 metri, vince l’oro agli Europei U18 e firma il nuovo record personale

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