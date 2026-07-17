A Rieti, una ragazza di 16 anni ha vinto l’oro europeo nei 100 metri under 18 con il tempo di 11.14. È la seconda italiana di sempre sulla distanza, pari a Manuela Levorato. La giovane ha dichiarato di aver avuto un po’ di ansia prima della gara. La vittoria è arrivata durante una competizione europea per atleti under 18.

Kelly Doualla regina europea dei 100'metri under 18: a Rieti la lombarda a soli 16 anni ha vinto l'oro in uno straordinario 11.14 diventando la seconda italiana assoluta di sempre alla pari di Manuela Levorato. (Video Fidal). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Doualla oro europeo U18 nei 100: "Avevo un po' di ansia, grazie Rieti!"

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KELLY DOUALLA, 11.14 DA RECORD! Oro europeo U18 nei 100 m | Rieti 2026

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