Un progetto di ginnastica artistica maschile è stato avviato prima della pandemia, con la creazione di una squadra di giovani atleti. Il gruppo si è consolidato negli ultimi anni, portando a risultati significativi nelle competizioni nazionali. Tra gli obiettivi principali, c’era la partecipazione alle gare più importanti e il miglioramento delle performance individuali. L’iniziativa ha coinvolto diversi giovani atleti, alcuni dei quali hanno già ottenuto riconoscimenti nelle competizioni ufficiali.

Un progetto partito nell’immediato pre-Covid, con la costituzione a tutti gli effetti della formazione maschile di ginnastica artistica che avrebbero dovuto con il tempo arrivare a concorrere tra i "grandi". E a poco meno di un decennio di allora, l’Arcobaleno sta raccogliendo i frutti di un progetto tecnico che ha permesso alla prima squadra di debuttare in Serie B: Lorenzo Manente e Matteo Lustrini, Leonardo Pardini, Edoardo Luisotti, Francesco Castellitto e Leonardo Venturini, allenati dal tecnico Damiano Martinelli, hanno esordito nelle scorse settimane in cadetteria. Ma alle loro spalle, c’è un’altra generazione di ginnasti che sta... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ginnastica artistica maschile: i successi e gli obiettivi (raggiunti) dell’Arcobaleno

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