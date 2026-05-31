Gli obiettivi della società sono stati raggiunti
La stagione 2025-26 del Team 80 Gabicce Gradara si è conclusa, con la squadra maggiore che ha partecipato al Campionato Nazionale di Serie B2. La società ha confermato il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La squadra ha concluso il campionato senza ulteriori dettagli disponibili sui risultati specifici. La stagione si è chiusa ufficialmente, senza comunicazioni su cambi di staff o altri eventi.
E’ andata in archivio la stagione 2025-26 del Team 80 Gabicce Gradara per quanto riguarda la squadra maggiore che ha partecipato al Campionato Nazionale di Serie B2. Obiettivi raggiunti per la formazione del presidente Daniele Montanari, salvezza conquistata matematicamente con 3 giornate di anticipo, ma onestamente la formazione guidata da Angelo Musumeci non è mai stata realmente invischiata nelle zone calde della classifica, navigando praticamente sempre in acque sicure, concludendo al settimo posto finale, dopo essere stata per qualche settimana anche in lotta playoff. Il prossimo anno si riparte con tante novità che a breve verranno comunicate dal club. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Guido Castelli - Il 2025 volge al termine e molti obiettivi sono stati raggiunti (31.12.25)
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