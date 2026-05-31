Gli obiettivi della società sono stati raggiunti

Notizia in breve

La stagione 2025-26 del Team 80 Gabicce Gradara si è conclusa, con la squadra maggiore che ha partecipato al Campionato Nazionale di Serie B2. La società ha confermato il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La squadra ha concluso il campionato senza ulteriori dettagli disponibili sui risultati specifici. La stagione si è chiusa ufficialmente, senza comunicazioni su cambi di staff o altri eventi.