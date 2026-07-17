Lo spagnolo Alex Sangil ha vinto la seconda batteria dei 1500 metri con un tempo di 3’58”97, davanti al britannico Alistair Street con 3’59”22 e al francese Loan Di Sanza con 3’59”28. Kelly Doualla gareggia nei 100 metri, alla ricerca dell’oro agli Europei U18 2026. La gara si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.09: Lo spagnolo Alex Sangil si impone nella seconda batteria dei 1500 metri con 3’58”97, precedendo il britannico Alistair Street (3’59”22) e il francese Loan Di Sanza (3’59”28). Completano il gruppo dei qualificati diretti l’irlandese Charlie O’Neill, l’ungherese Hunor Kis-Soós e lo svizzero Marwin Aregger. 20.06: Il ceco Pazdera è in testa alla gara del martello con 77.21, secondo il Kassavitas con 74.58, terzo l’ungherese Windisch con 71.74 20.05: Nel getto del peso donne si migliora ulteriormente l’olandese le Blansch con 19.55, secondo posto per la polacca Jackowska, con 19,50, terza l’ungherese Marton con 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Kelly Doualla a caccia dell’oro nei 100!

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EUROPEI U18 RIETI 2026 | 3000m Uomini | Finale

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