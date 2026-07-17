Nel porto di Livorno, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane hanno effettuato due operazioni di sequestro. Sono stati confiscati una partita di verdesca e caviale di storione russo privi di certificazione. Le operazioni si sono svolte in due distinti interventi, senza che siano stati segnalati arresti o altre azioni legali immediate. I controlli hanno riguardato prodotti ittici privi di documenti necessari per la tracciabilità e la conformità alle normative vigenti.

Livorno, 17 luglio 2026 – Doppio blitz nel porto di Livorno. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con due distinte operazioni hanno sequestrato una partita di pesce verdesca e caviale di storione russo senza certificazione. Il carico carico serviva a rifornire le navi da crociera . Entrambe appartengono a specie tutelate dalla normativa internazionale. L’intervento è scattato durante i controlli sulle forniture destinate a due navi da crociera, battenti bandiera di Panama e delle Bahamas, che avrebbero dovuto imbarcare le provviste nello scalo labronico. L’attività investigativa, svolta dai militari della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Livorno.

© Lanazione.it - Doppio blitz nel porto di Livorno: sequestrati verdesca e caviale senza certificazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Uno squalo nel porto di Ancona: “È una verdesca di 3 metri, e l’avvistamento è una buona notizia” / VideoUn pescatore ha catturato un video che mostra uno squalo di circa tre metri nel porto di Ancona.

Blitz in Valle del Misa: sequestrati 7 chili di tartufo senza tracciabilitàDurante un blitz in Valle del Misa sono stati sequestrati sette chili di tartufo privi di tracciabilità.

Argomenti più discussi: Galleria Porta Siena, blitz dei ladri. Nella notte assaltate due oreficerie. Rotte molte teche, bottino magro; Case vicino al porto: Puglia a due facce. Bari vola col Borgo Antico (+15%), Taranto frena (-29%); ?? BLITZ MILAN: DOPPIO INCONTRO! KONATÉ, PORTIERE JUVE, GLASNER, RANGNICK, CUESTA, XAVI… Pedro Porro (CPJtIESJ8Y); TOP NEWS ORE 20 - Doppio colpo Monopoli, blitz Savoia per D'Agostino.

Blitz a Ostia, doppio arresto della Polizia di Stato: catturati due latitanti in fuga tra rapine e furtiLa fuga di due latitanti si è conclusa sul litorale romano grazie a un’operazione mirata della Polizia di Stato, che ha portato a un doppio arresto nel territorio di Ostia. Un cittadino cileno di 27 ... ilmessaggero.it