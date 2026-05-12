Un pescatore ha catturato un video che mostra uno squalo di circa tre metri nel porto di Ancona. L’avvistamento di questa verdesca ha attirato l’attenzione e le immagini sono state condivise sui social. Le autorità locali sono state informate e stanno monitorando la situazione. Non sono stati segnalati incidenti o feriti legati alla presenza dello squalo nel porto, che si trova in una zona frequentata da pescatori e operatori marittimi.

Ancona, 12 maggio 2026 – Tutto è partito da un video girato da un pescatore che ha ripreso le tranquille acque di Marina Dorica, poi il tam, tam sui social, che ha scatenato apprensione e paure, di seguito i dubbi e il panico: “Uno squalo si aggira nel porto turistico, nessuno si immergerà più per recuperare un’ancora o un parabordo”. https:www.ilrestodelcarlino.itvideouno-squalo-nel-porto-di-ancona-il-video-hvfjomv0 Squalo al porto di Ancona? Cosa dice l’esperto. Per nostra tranquillità, il fatto si chiude con una rassicurazione: “E’ una verdesca, una specie comune nel nostro mare Adriatico il cui numero, purtroppo è oggi in diminuzione ”. A darci la buona notizia è il professor Roberto Danovaro docente presso la Politecnica di Biologia Marina, Ecologia Marina ed Etica ambientale, uno dei massimi esperti di mare a livello europeo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uno squalo nel porto di Ancona: “È una verdesca di 3 metri, e l’avvistamento è una buona notizia” / Video

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