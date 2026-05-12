Uno squalo nel porto di Ancona | È una verdesca di 3 metri e l’avvistamento è una buona notizia Video
Un pescatore ha catturato un video che mostra uno squalo di circa tre metri nel porto di Ancona. L’avvistamento di questa verdesca ha attirato l’attenzione e le immagini sono state condivise sui social. Le autorità locali sono state informate e stanno monitorando la situazione. Non sono stati segnalati incidenti o feriti legati alla presenza dello squalo nel porto, che si trova in una zona frequentata da pescatori e operatori marittimi.
Ancona, 12 maggio 2026 – Tutto è partito da un video girato da un pescatore che ha ripreso le tranquille acque di Marina Dorica, poi il tam, tam sui social, che ha scatenato apprensione e paure, di seguito i dubbi e il panico: “Uno squalo si aggira nel porto turistico, nessuno si immergerà più per recuperare un’ancora o un parabordo”. https:www.ilrestodelcarlino.itvideouno-squalo-nel-porto-di-ancona-il-video-hvfjomv0 Squalo al porto di Ancona? Cosa dice l’esperto. Per nostra tranquillità, il fatto si chiude con una rassicurazione: “E’ una verdesca, una specie comune nel nostro mare Adriatico il cui numero, purtroppo è oggi in diminuzione ”. A darci la buona notizia è il professor Roberto Danovaro docente presso la Politecnica di Biologia Marina, Ecologia Marina ed Etica ambientale, uno dei massimi esperti di mare a livello europeo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
La verdesca salvata, squalo di 2 metri intrappolato tra gli scogli: così è stato liberatoAscoli, 4 maggio 2026 – La chiamata via radio della capitaneria al nucleo operatori subacquei della Guardia costiera è arrivata mentre i sommozzatori...
Leggi anche: Squalo attacca una barca all?Isola del Giglio. «Era di oltre 4 metri, così ci siamo salvati». Il video
Argomenti più discussi: Celebrazioni dell'ottavo centenario dalla morte di San Francesco: successo di adesioni al cammino della Marca di Ancona; Harley, il rombo dei 30mila bikers: sorpresa al raduno di Senigallia, sul palco c’è Sal Da Vinci VIDEO; Fermo piange big Luciano Romanella. Era autentico, scanzonato e passionale. Aveva 73 anni, è morto nel giorno del suo compleanno.
?????? ????????? ?? ????? ????????? ?? ?????? Sta circolando rapidamente tra WhatsApp e social un video che ritrae uno squalo mentre si muove nelle acque del porto turistico di Ancona. Si tratterebbe di una verdesca di circa tre metri, si facebook
Ancona, squalo verdesca di oltre 2 metri in difficoltà a pochi metri dalla riva salvato dalla Capitaneria di PortoIl 1º Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera di Ancona è intervenuto nelle acque antistanti la località Grottamare, a pochi metri dalla riva, nella nota località balneare della Riviera dell ... mediterranews.org