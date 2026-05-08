La cantante di ventiquattro anni ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un podcast, affrontando il tema della sua condizione legata alla sindrome di Tourette. Ha spiegato come il mantenere i tic sotto controllo ogni giorno le comporti un grande sforzo, e che quando si trova da sola il suo corpo reagisce in modo più intenso. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione di molti, portando alla luce le sfide quotidiane legate a questa condizione.

La cantante nella nuova intervista ha anche osservato che la mancanza di comprensione riguardo ai tic e alla sindrome di Tourette in generale può essere difficile da gestire: «Le persone non capiscano cosa sia la sindrome di Tourette. Se inizio ad avere un attacco di tic, tipo una serie di tic di fila, la gente mi chiede: “Stai bene?”. Ma questa condizione per me è assolutamente normale. Ad esempio oggi non avete visto le mie ginocchia che ticchettano continuamente sotto questo tavolo? E i miei gomiti? Ho dovuto stringere le braccia per tutto il tempo». La cantante definisce la sua condizione «frustrante», ma è consapevole che c'è chi sta peggio di lei: «Alcune persone non hanno nemmeno il privilegio di poter sopprimere il tic in alcun modo».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Billie Eilish: «Non volevo essere “la cantante con la sindrome di Tourette”, ma trattenere i tic mi distrugge. Appena resto sola, il mio corpo esplode»

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