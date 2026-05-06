La cantante ha condiviso la sua posizione riguardo ai trattamenti estetici, affermando di non voler cambiare il suo volto con la chirurgia e di preferire riconoscere e mantenere le proprie caratteristiche, in particolare quelle che assomigliano a quelle dei figli. Durante un podcast, ha spiegato il suo rapporto con il tempo e il corpo, sottolineando l'importanza di accettare l’aspetto naturale senza interventi invasivi.

B illie Eilish non ha dubbi: non vuole ricorrere alla chirurgia estetica. La cantante, oggi 24 anni, ha raccontato il suo punto di vista sui trattamenti estetici durante il podcast Good Hang di Amy Poehler. Eilish ha parlato con sincerità del suo rapporto con il tempo e con il corpo. « Sono emozionata all’idea di invecchiare, di vedere i cambiamenti sul mio viso e sul mio corpo. Non voglio cambiarli », ha spiegato la cantante. « Voglio che i miei figli mi guardino e che il mio viso assomigli al loro, non a una versione stravolta di quello che ero ». Lo stile di Billie Eilish. guarda le foto «Non pensavo che un giorno avrei smesso di essere un’adolescente».🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante racconta il suo rapporto con il tempo e il corpo: «Non voglio cambiare il mio volto, voglio riconoscerlo e che assomigli a quello dei mie figli»

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