I bianconeri sono stati accostati ad un calciatore seguito da partenopei e giallorossi La grande rivalità tra Juventus, Napoli e Roma è destinata ad infiammare anche le dinamiche di calciomercato. La necessità di rinforzare la rosa praticamente negli stessi settori del campo porterà i tre club ad entrare inevitabilmente in rotta di collisione. (Ansa Foto) – calciomercato.it E dopo lo scippo di Celik da parte dei bianconeri, le incursioni nemiche non sono ancora finite. È quanto sta accadendo, ad esempio, anche a centrocampo dove, secondo Transfer, i bianconeri si sono iscritti alla molto complicata corsa ad un obiettivo dei giallorossi e dei partenopei. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Dopo Napoli e Roma, arriva la Juve: 45 milioni non bastano

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INTER, NAPOLI, ROMA e COMO in CHAMPIONS! JUVE e MILAN: cosa NON ha funzionato | Serie A

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