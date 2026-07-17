Dopo Napoli e Roma arriva la Juve | 45 milioni non bastano

Da calciomercato.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha offerto 45 milioni di euro per un calciatore che è stato anche nel mirino di Napoli e Roma. La trattativa coinvolge tre club italiani, con i bianconeri pronti a investire una cifra significativa, anche se questa non sembra essere sufficiente a convincere la società del giocatore. La disputa tra le squadre continua a influenzare le mosse di mercato, con il calciatore al centro delle attenzione delle tre società.

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I bianconeri sono stati accostati ad un calciatore seguito da partenopei e giallorossi La grande rivalità tra  Juventus, Napoli  e  Roma  è destinata ad infiammare anche le dinamiche di calciomercato. La necessità di rinforzare la rosa praticamente negli stessi settori del campo porterà i tre club ad entrare inevitabilmente in rotta di collisione. (Ansa Foto) – calciomercato.it E dopo lo scippo di Celik da parte dei bianconeri, le incursioni nemiche non sono ancora finite. È quanto sta accadendo, ad esempio, anche a centrocampo dove, secondo Transfer, i bianconeri si sono iscritti alla molto complicata corsa ad un obiettivo dei giallorossi e dei partenopei. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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