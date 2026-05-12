La Prefettura | Roma-Lazio lunedì alle 20.45 In contemporanea anche Napoli Juve Milan e Como

Lunedì alle 20.45, la Prefettura ha comunicato che si terrà una riunione con le forze dell’ordine a Roma. Nello stesso orario, si svolgeranno incontri analoghi a Napoli, Torino, Milano e Como. La decisione è stata annunciata in mattinata dal prefetto di Roma, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui temi trattati. La convocazione riguarda probabilmente questioni di sicurezza e ordine pubblico nelle rispettive città.

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Troppa gente in un unico posto a distanza di poche ore, con conseguente alto rischio di difficoltà della gestione dell'ordine pubblico. Così, nonostante la Lega Calcio Serie A ieri avesse fissato il derby Roma-Lazio per domenica alle 12.30, il prefetto di Roma Lamberto Giannini è intervenuto spostando la gara al giorno dopo: "Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali Bnl d'Italia, in corso al Foro Italico, è stato disposto che l'incontro di calcio Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle ore 20.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Prefettura: Roma-Lazio lunedì alle 20.45. In contemporanea anche Napoli, Juve, Milan e Como ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La Prefettura: il derby tra Roma e Lazio si giocherà all'Olimpico lunedì alle 20.45Troppa gente in un unico posto a distanza di poche ore, con conseguente alto rischio di difficoltà della gestione dell'ordine pubblico. Lazio-Roma si gioca lunedì alle 20:45: la Prefettura stravolge il calendario delle partite di Serie ALa concomitanza della partita, inizialmente programmata dalla Lega Serie A per domenica alle 12:30, con gli Internazionali di Tennis al Foro Italico... Argomenti più discussi: Derby Roma-Lazio, oggi il Comitato in Prefettura: decisione condivisa, si va verso lo spostamento a lunedì sera alle 20.45; Quando si gioca il derby di Roma? La Lega annuncia il calendario ufficiale, oggi il vertice in Prefettura: può ancora cambiare tutto; Centri Impiego Provincia Roma - Pubblicazione Graduatoria Provvisoria n. 10 Operatori Amministrativi a tempo indeterminato pieno presso Prefettura di Roma; Progetto Giovani on the Road 2026. Ricorso al TAR della Lega #SerieA per impugnare la decisone della Prefettura di Roma sullo spostamento del Derby Roma-Lazio da domenica a lunedì e conseguente slittamento delle altre gare Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma x.com Roma-Lazio si giocherà lunedì alle 20.45: il comunicato ufficiale della Prefettura di RomaAlla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della ... corrieredellosport.it