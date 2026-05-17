L’allenatore si sta muovendo per portare in squadra un calciatore che era già stato nel mirino dell’Inter, con una proposta di circa 45 milioni di euro. La trattativa si sta svolgendo in modo rapido e diretto, mentre la squadra nerazzurra si prepara a un mercato con molte novità rispetto agli anni passati. La cifra richiesta potrebbe essere sufficiente per finalizzare l’accordo, lasciando presagire un cambiamento importante nella composizione della rosa.

di Bruno De Santis Diego Simeone punta al calciatore che piace anche all’Inter: bastano 45 milioni per chiudere l’affare L’ Inter si prepara a un’estate molto diversa rispetto alle ultime. Dopo aver vinto campionato e Coppa Italia con Chivu, il club nerazzurro ha deciso di aprire un nuovo ciclo fatto di investimenti importanti, ringiovanimento della rosa e parecchi movimenti in tutti i reparti. Ci saranno acquisti pesanti. Ma anche cessioni. Perché Oaktree ha stanziato un budget importante, però parte delle operazioni dovrà inevitabilmente passare pure attraverso uscite strategiche. E uno dei reparti che l’Inter vuole sistemare con maggiore attenzione è proprio il centrocampo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Simeone tradisce l’Inter: bastano 45 milioni

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