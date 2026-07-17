Una persona ha trovato un quadrifoglio ogni giorno per oltre 1.091 giorni consecutivi, senza interruzioni. La probabilità di trovare un quadrifoglio in un singolo giorno è stimata tra 1 su 5.000 e 1 su 10.000. La sequenza si è mantenuta per più di tre anni, rappresentando un evento molto raro. La persona ha descritto questa costanza come un segno, legandolo a un fatto personale legato alla perdita di un familiare.

Trovare un quadrifoglio è una rarità statistica calcolata tra una possibilità su 5.000 e una su 10.000. Trovarne uno al giorno, ogni singolo giorno, senza mai interrompere la catena per oltre tre anni, flirta direttamente con l’impossibile. Eppure è proprio questa la linea di confine su cui si muove la quotidianità di Walter Jenkins Jr, rapper di ventott’anni originario di Sumter, nel South Carolina. Come raccontato dal The Guardian, l’artista è riuscito in un’impresa di costanza e osservazione senza precedenti: raccogliere almeno un quadrifoglio per 1.091 giorni consecutivi. Una sequenza vincente che va avanti con pioggia, sole o neve, trasformando un’ossessione botanica nell’ancora di salvataggio per superare un profondo trauma familiare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo la morte di mio padre ho trovato sempre un quadrifoglio al giorno, sono a oltre 1.091 giorni consecutivi, c’era una possibilità su 10 mila che accadesse. Questo miracolo per me è un segno”: la storia di Walter Jenkins Jr

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