Sono le 10.54 di una mattina milanese già estiva e fa partire una traccia una dopo l'altra. Si inizia da Adrenalina, e poi Flamenco Paranoia. L'idea è far ballare, tutti: «La cosa più bella di questo disco è che è molto vario», spiega, «ognuno può trovare quello che preferisce». Prima di Halo, però, è stata dura, non lo nasconde: «Sono stato fermo sei-sette mesi, completamente, sono sparito. Ho avuto un momento in cui dovevo fermarmi». Il Covid aveva lasciato il segno: «Mi ha segnato tanto a livello psicologico. Dal 2020 in poi ci sono stati alti e bassi». Poi Sanremo: «Lo ricordo come una follia. Non ho mai guardato la classifica. Per me l'opportunità di salire su quel palco e divertirmi con i miei amici era già tutto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Samurai Jay: «Mio padre ha lavorato tutta la vita per me. Ho chiamato questo disco col mio cognome perché volevo lasciare qualcosa alla mia famiglia. E poi, di base, io sono uno che ama: mi piace diffondere amore»

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