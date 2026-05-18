Il figlio di Diego Maradona ha accusato i medici di essere responsabili della morte dell'ex calciatore, affermando che non sarebbero stati sufficientemente attenti alle sue condizioni di salute. Durante l’autopsia sono stati analizzati tre litri di liquidi, ma non sono state rese pubbliche tutte le informazioni sui risultati. Si sa che ci sarebbero state delle omissioni da parte del personale medico riguardo ai segnali di deterioramento della salute di Maradona nelle ultime settimane.

? Punti chiave Cosa hanno rivelato i tre litri di liquidi nell'autopsia?. Perché i medici avrebbero ignorato le condizioni di Diego?. Chi ha salvato Maradona Junior dal tracollo dopo la separazione?. Come sono andate realmente le cose tra lui e Nunzia?.? In Breve Autopsia rivela tre litri e mezzo di liquidi nel corpo del calciatore.. Inchiesta giudiziaria riaperta il 14 aprile per accertare negligenza dello staff medico.. Maradona Jr smentisce la cronologia della nuova relazione di Nunzia dopo due anni.. Un amico spagnolo ha aiutato Diego durante la crisi post separazione.. Diego Armando Maradona Junior ha parlato sabato 16 maggio durante la puntata di Verissimo, rivelando dettagli drammatici sulla morte del padre e sulle tensioni personali vissute con l’ex moglie Nunzia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maradona Jr: “I medici sono responsabili della morte di mio padre

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