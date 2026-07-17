Durante le giornate calde, è consigliato bere almeno otto bicchieri di acqua al giorno per l’idratazione. Quando le temperature si abbassano la sera, è possibile consumare un bicchiere di vino fresco, scelto con cura. Questa abitudine si inserisce nel quadro di pratiche di consumo responsabile, senza compromettere l’idratazione giornaliera. Non ci sono restrizioni specifiche, purché l’assunzione di alcol sia moderata e compatibile con le esigenze di idratazione.

S e per proteggersi dalle sempre più frequenti ondate di caldo è necessario bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno, nulla vieta ogni tanto, al calar della sera quando il clima si fa più mite, di concedersi un bicchiere di vino fresco. Leggi anche › 15 vini per brindare alla primavera 2026 Le regole le conosciamo, non abusare, scegliere vini di qualità e assicurarsi di essersi correttamente idratati durante la giornata. Fatte queste doverose premesse, ecco 24 bottiglie per tutte le tasche che faranno piacere a voi e ai vostri ospiti, da gustare nelle sere d’estate, accompagnati da antipasti, piatti di pesce o ricette della tradizione mediterranea. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo aver fatto il pieno di acqua per idratarsi nelle giornate più calde, quando cala la sera e si abbassano le temperature è il momento di regalarsi un calice di vino, scelto con cura

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