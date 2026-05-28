La cantante ha pubblicato foto dell’addio al nubilato, mostrando momenti tra amici immersi nella natura. Le immagini ritraggono la futura sposa con un velo, una chitarra e un calice di vino. I festeggiamenti si sono svolti in un ambiente all’aperto, con partecipanti visibilmente in allegria. La cantante ha condiviso gli scatti sui social network, senza fornire ulteriori dettagli sull’evento.

Non sono mancati nemmeno i momenti delle dediche, che hanno generato una buona dose di commozione, come si vede dalla foto che ritrae Mara Sattei in lacrime. La cantante ha indossato outfit bianchi, per rispettare la tradizione dell'addio al nubilato, con tanto di velo, su cui si legge la scritta «Bride to be». Tra calici alzati per i brindisi, selfie allo specchio, film e regali, il weekend di Mara Sattei e delle amiche è passato nel migliore dei modi. Un altro tassello che si aggiunge in direzione del giorno in cui Mara Sattei e Alessandro Donadei si diranno “sì”. La loro storia è cominciata nel 2023 e, il 28 aprile 2025, durante la festa per i 30 anni della cantante, il compagno si è inginocchiato davanti a tutte facendole la proposta di matrimonio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mara Sattei, futura sposa con il velo, la chitarra e un calice di vino, condivide le foto dell'addio al nubilato

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