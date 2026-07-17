Il 21 febbraio a Napoli è morto Domenico Caliendo, un bambino di 7 anni, dopo un trapianto di cuore che non è riuscito. Il Tribunale amministrativo di Bolzano ha ordinato all’Asl di fornire i dati richiesti riguardo al caso. La decisione è arrivata in seguito a un ricorso presentato per ottenere informazioni sulla vicenda. L’Asl deve consegnare i documenti entro un termine stabilito dal tribunale.

In merito al decesso, lo scorso 21 febbraio a Napoli, del piccolo Domenico Caliendo a causa di un trapianto di cuore fallito, il Tar di Bolzano ha ordinato all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige di fornire, entro quindici giorni, i dati necessari a identificare i soggetti controinteressati coinvolti in un ricorso per l'accesso a documenti sanitari. La trattazione del caso in camera di consiglio è stata pertanto rinviata al 15 dicembre. Al centro della vicenda vi è il diniego opposto dall'Asl altoatesina a una serie di atti. Tra i documenti richiesti figurano i protocolli di accertamento della morte cerebrale, i verbali di prelievo di organi e tessuti, la dotazione tecnologica e l'elenco del personale in servizio in sala operatoria durante l'intervento programmato. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Domenico Caliendo morto dopo il trapianto di cuore, il Tar di Bolzano ordina all'Asl l'invio dei dati chiesti

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Domenico Caliendo morto dopo il trapianto, folla e applausi alla camera ardente a Nola

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