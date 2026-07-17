Napoli morte del piccolo Domenico dopo trapianto di cuore | il Tar ordina all’Asl di fornire i dati

Il Tribunale amministrativo di Bolzano ha ordinato all’Asl Alto Adige di fornire i dati relativi ai controinteressati. La richiesta riguarda la vicenda del piccolo Domenico, morto a Napoli a febbraio dopo un trapianto di cuore che non ha avuto esito positivo. La decisione si inserisce in un procedimento giudiziario in corso sulla vicenda.

Napoli, morte del piccolo Domenico dopo un trapianto di cuore: il Tar di Bolzano ordina all’Asl Alto Adige di fornire i dati dei controinteressati. Nuovo passaggio giudiziario nella vicenda del piccolo Domenico, morto lo scorso febbraio a Napoli dopo un trapianto di cuore non riuscito. La trattazione del caso in camera di consiglio è stata quindi rinviata al 15 dicembre. La vicenda riguarda il decesso del bambino avvenuto a Napoli lo scorso febbraio, dopo un trapianto di cuore fallito. Al centro del procedimento davanti al Tar c’è il diniego opposto dall’Azienda sanitaria altoatesina a una serie di richieste di accesso agli atti. Con l’ordinanza, il Tar ha rilevato che i soggetti ai quali si riferiscono i dati sanitari richiesti devono essere considerati controinteressati e hanno diritto alla tutela della propria riservatezza. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di Napoli

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