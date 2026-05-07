Il Papa a Napoli incontrerà la mamma di Domenico Caliendo il bimbo morto dopo un trapianto di cuore

Durante la sua visita a Napoli, il Papa incontrerà nel Duomo Patrizia Mercolino, madre di Domenico Caliendo, il bambino deceduto dopo un trapianto di cuore che non è andato a buon fine presso l'ospedale Monaldi. L'incontro è stato annunciato come parte delle tappe del suo pellegrinaggio pastorale nella città partenopea. La mamma del bambino sarà presente in occasione di questo momento, che si svolgerà in un contesto religioso.

Durante la sua visita pastorale a Napoli, in Duomo, Papa Leone XIV incontrerà Patrizia Mercolino, mamma del piccolo Domenico Caliendo, bimbo morto dopo un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi.🔗 Leggi su Fanpage.it PAPA LEONE INCONTRA LA MAMMA DEL PICCOLO DOMENICO Notizie correlate Domenico Caliendo, modifiche alla cartella clinica del bimbo morto dopo il trapianto di cuore: due medici indagati anche per falsoNovità nel caso di Domenico Caliendo, il bimbo morto in seguito al trapianto di cuore. Bimbo morto dopo il trapianto a Napoli: il 18 marzo nascerà la Fondazione Domenico CaliendoMercoledì 18 marzo a Napoli nascerà la Fondazione Domenico Caliendo, intitolata al bimbo di 2 anni morto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Web-TV del Comune di Napoli – Il Gran premio lotteria di Agnano in memoria di Domenico Caliendo; Bimbo morto dopo trapianto, accertamenti sui 2 cuori di Domenico; Cuore bruciato, in Italia altri organi congelati oltre a quello di Domenico Caliendo; Un murales per il piccolo Domenico Caliendo: l'iniziativa. Il Papa a Napoli incontrerà la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo morto dopo un trapianto di cuoreDurante la sua visita pastorale a Napoli, in Duomo, Papa Leone XIV incontrerà Patrizia Mercolino, mamma del piccolo Domenico Caliendo, bimbo morto dopo ... fanpage.it Il legale, 'domani la mamma di Domenico Caliendo incontrerà il Papa a Napoli'Incontrerà il Papa Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di quasi due anni e mezzo deceduto lo scorso 21 febbraio a Napoli a causa di un trapianto di cuore fallito. (ANSA) ... ansa.it "Domani incontrerò il Papa al Duomo, con me ci sarà anche Domenico". Lo ha detto Patrizia Marcolino, la mamma del piccolo Domenico Caliendo, morto in seguito ad un trapianto con un cuore congelato, commentando l'incontro annunciato dal suo legal - facebook.com facebook Incontrerà domani a Napoli il Papa Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo morto lo scorso 21 febbraio a causa di un trapianto di cuore fallito. 'Porterò mio figlio con me' #ANSA x.com