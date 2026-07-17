Il Tar ha ordinato alla Asl dell’Alto Adige di consegnare documenti richiesti dall’Ospedale dei Colli di Napoli. La decisione è stata presa dopo che l’ospedale aveva richiesto i documenti, ma la richiesta non era stata soddisfatta in precedenza. La sentenza mira a garantire la trasparenza su una vicenda che ha suscitato molte polemiche. La decisione del giudice ha portato a un’immediata applicazione dell’ordine.

È stato necessario l’intervento del Tar per garantire la dovuta trasparenza su una vicenda tanto dolorosa. È stato un giudice amministrativo ad imporre alla Asl dell’Alto Adige di accogliere la richiesta di carte avanzata mesi fa dall’Ospedale dei Colli napoletano. Una sorta di braccio di ferro a distanza tra due pezzi dell’amministrazione sanitaria nazionale, in relazione al dramma culminato nella morte del piccolo Domenico Caliendo. È di questi giorni la decisione del Tar di Bolzano, che ordina alla Asl altoatesina di consegnare le carte ai richiedenti. Entro quindici giorni la consagna delle carte ai «controinteressati» all’accesso agli atti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Domenico Caliendo, diktat del Tar: luce sugli atti di Bolzano

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