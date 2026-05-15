In un'intervista, un cardiochirurgo ha dichiarato di aver rimosso un cuore prima di valutare eventuali danni sull’organo. I medici coinvolti nel prelievo a Bolzano sono stati ascoltati dalle autorità, che stanno indagando sul caso. Secondo quanto riferito, l’estrazione del cuore è avvenuta prima di avere certezze sulla sua integrità. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche attraverso un audio diffuso durante l’interrogatorio.

“Il cuore io lo avevo tolto prima di capire che quell’altro potesse avere dei danni. Quindi non abbiamo avuto scelta”. È attorno a questa frase, pronunciata dal cardiochirurgo Guido Oppido durante un incontro interno all’ospedale Monaldi di Napoli e ora finita agli atti dell’inchiesta, che si concentra uno dei passaggi più delicati dell’indagine sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino sottoposto a trapianto di cuore il 23 dicembre 2025 e morto lo scorso febbraio. L’audio, registrato da uno dei presenti durante una riunione informale tra i componenti dell’équipe sanitaria e successivamente consegnato alla Procura di Napoli, rappresenta per gli inquirenti un elemento potenzialmente decisivo nella ricostruzione di quanto accaduto in sala operatoria il giorno dell’intervento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Domenico Caliendo, l’audio del cardiochirurgo: “Il cuore lo avevo già tolto, non avevamo scelta”. Interrogati i medici che prelevarono l’organo a Bolzano

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