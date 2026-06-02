Supplenze docenti 2026 | nuovo algoritmo da GPS domanda per le max 150 preferenze dal 16 al 29 luglio LO SPECIALE

Dal 16 al 29 luglio sarà possibile inviare la domanda per le supplenze docenti 202627, con un massimo di 150 preferenze. La procedura riguarda la pubblicazione delle GPS, lo scioglimento della riserva e l’invio delle preferenze. È stato introdotto un nuovo algoritmo per l’assegnazione delle supplenze, basato sulle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Le date e le modalità di presentazione sono state ufficializzate, con le procedure che si riferiscono alla fase finale dell’iter di assegnazione.

Supplenze docenti 202627: prossimi step la pubblicazione delle GPS, lo scioglimento della riserva e la domanda per le max 150 preferenze. Cosa prevede l’OM n. 27 del 16 febbraio 2026 e la circolare n. 11814 del 6 maggio 2026. La domanda per primo inserimento, aggiornamento, permanenza in GPS è stata presentata entro il 16 marzo. Le GPS saranno utilizzate per le nomine al 31 agosto e 30 giugno 2026, compresa la riconferma del docente su posto di sostegno. La scuole per le graduatorie di istituto II e III fascia – max venti scuole per ogni classe di concorso – sono state scelte all’interno della domanda GPS. Dalle graduatorie di istituto vengono conferite tutte le supplenze temporanee, ma anche supplenze al 31 agosto o 30 giugno in caso di GPS esaurite se il posto è vacante in una delle scuole scelte. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze docenti 2026: algoritmo, 150 preferenze e nuove regole

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