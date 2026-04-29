Supplenze docenti 2026 | nuovo algoritmo da GPS domanda per le max 150 preferenze LO SPECIALE
A pochi giorni dalla chiusura delle domande per le supplenze docenti 202627, si delineano i prossimi passaggi del procedimento. Dopo lo scioglimento della riserva e l’inserimento nella prima fascia di istituto per chi è nelle GaE, a luglio sarà possibile presentare la richiesta per le massimo 150 preferenze. Contestualmente, entrerà in funzione un nuovo algoritmo basato sui dati GPS per l’assegnazione delle supplenze.
Supplenze docenti 202627: chiusa la fase di presentazione delle domande GPS, prossimi step sono lo scioglimento della riserva, la prima fascia di istituto per aspiranti inseriti nelle GaE e poi in estate la domanda per le max 150 preferenze. Cosa prevede l'OM n. 27 del 16 febbraio 2026. L'articolo Supplenze docenti 2026: nuovo algoritmo da GPS, domanda per le max 150 preferenze LO SPECIALE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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