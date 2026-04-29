Supplenze docenti 2026 | nuovo algoritmo da GPS domanda per le max 150 preferenze LO SPECIALE

A pochi giorni dalla chiusura delle domande per le supplenze docenti 202627, si delineano i prossimi passaggi del procedimento. Dopo lo scioglimento della riserva e l’inserimento nella prima fascia di istituto per chi è nelle GaE, a luglio sarà possibile presentare la richiesta per le massimo 150 preferenze. Contestualmente, entrerà in funzione un nuovo algoritmo basato sui dati GPS per l’assegnazione delle supplenze.