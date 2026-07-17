Dodô resta nel mirino del Napoli | la Fiorentina valuta

Il Napoli sta ancora considerando l'acquisto di Dodô per rinforzare la fascia destra. La Fiorentina sta valutando un possibile interesse nel difensore, che potrebbe essere inserito in trattative future. La società partenopea monitora attentamente la situazione, senza aver ancora concluso l'affare. Dodô, attualmente, è sotto osservazione come possibile soluzione per il reparto difensivo.

Il Napoli continua a valutare soluzioni per completare la fascia destra. Tra i profili seguiti resta quello di Dodô, considerato adatto alle esigenze tecniche di Massimiliano Allegri. Il laterale brasiliano piace per qualità, spinta e capacità di interpretare entrambe le fasi. La dirigenza azzurra non ha ancora affondato il colpo, ma mantiene vivo l’interesse e osserva gli sviluppi legati al suo futuro. La Fiorentina, nel frattempo, è impegnata su più fronti. Il Torino avrebbe aumentato la pressione per Pietro Comuzzo, mentre il club viola continua a lavorare anche sulle operazioni in entrata. Secondo il Corriere Fiorentino, il Napoli resta quindi alla finestra per Dodô. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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