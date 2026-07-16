Dodò, esterno brasiliano della Fiorentina, potrebbe lasciare il club a fine stagione. Secondo fonti di mercato, diverse società sono interessate a ingaggiarlo. La trattativa con il Newcastle è tra le possibilità più concrete, ma non sono stati ancora definiti dettagli o accordi ufficiali. La decisione finale dipenderà dalle offerte e dalle valutazioni del club. Dodò non ha ancora rinnovato il contratto e il suo futuro rimane incerto.

Sembra essere lontano dalla Fiorentina il destino di Dodò con l’esterno brasiliano che potrebbe salutare i viola in estate considerato il fatto che sembrano esserci diverse società interessate. Dodò (Ansa Foto) – calciomercato.it In Serie A, dal Napoli alla Juventus, passando per Milan e Inter, diversi club hanno chiesto informazioni sull’esterno sudamericano della Fiorentina che appare pronto a salutare. Stando a quanto affermato da Football Transfer News il Nottingham Forest e il Newcastle si sarebbero fatti avanti per Dodò che viene valutato circa 20 milioni di euro dalla formazione viola. L'articolo proviene da CalcioMercato.it. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Dodò bianconero, l’esterno della Fiorentina nel mirino del Newcastle

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