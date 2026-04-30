Calciomercato Milan idea scambio con la Fiorentina | Dodô nel mirino c’è la carta Athekame

Il club rossonero sta considerando un’operazione di mercato con la Fiorentina che coinvolgerebbe lo scambio tra il difensore Dodô e l’attaccante Athekame. Le trattative si concentrano sulle cifre e sui dettagli dell’accordo, con entrambe le parti che stanno valutando le proposte in campo. La possibile operazione è al centro delle discussioni nei giorni recenti, anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali.

Anche il reparto esterni potrebbe essere rinforzato in estate: il Milan, al momento, può contare su Bartesaghi e Saelemaekers come titolari. Athekame a destra cresce, mentre Estupiñán fa tantissima fatica e potrebbe salutare subito il Diavolo, dopo una sola stagione deludente in rossonero. Occhio quindi ai possibili rinforzi per le fasce. Come riportato dal sito fiorentinauno.com, Milan e Fiorentina potrebbero pensare a un possibile scambio di calciomercato in vista dell'estate. L’ipotesi vedrebbe Dodô in rossonero e Athekame vestire la maglia viola. La Fiorentina non si accontenterebbe del cartellino del terzino destro svizzero, ma vorrebbe anche un conguaglio di 10 milioni di euro, comunque una cifra importante per il Milan vista l'annata deludente di tutta la Fiorentina.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, idea scambio con la Fiorentina: Dodô nel mirino, c’è la carta Athekame Notizie correlate La Juventus piomba su Dodò, scambio in vista con la Fiorentina | CMOcchi su Dodò in casa Juventus per la prossima stagione con l’esterno della Fiorentina che è un obiettivo della squadra bianconera per il prossimo... Dodò nel mirino della Juventus, nuovo colpo dalla Fiorentina in vistaOcchi puntati in casa Fiorentina per la Juventus con i bianconeri che potrebbero tornare a pescare in casa viola per rinforzare la propria rosa come... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Calciomercato Milan: Leao, idea scambio con Rashford e Ugarte; Milan, Allegri: Scambio di idee continuo con la società, non rispondo a Conte. Leao non si giudica da questa stagione; Calciomercato Milan: Gatti piace ad Allegri. A gennaio saltò lo scambio con De Winter; Jashari, ipotesi scambio tra Milan e Juventus? C'è un giocatore che piace molto ad Allegri. Idea Kovacic per il centrocampo del Milan, l’ex Inter un’idea per i rossoneriMateo Kovacic è diventato un nome per il calciomercato del Milan in vista della prossima stagione con il classe 1994 pronto a cambiare aria ... calciomercato.it Milan, idea Sorloth. Inter: idea scambio Frattesi-Konè. Juve: Bernardo Silva si avvicinaIl Milan comincia a studiare le alternative per regalare ad Allegri la punta da doppia cifra che manca alla squadra. Secondo la Gazzetta dello Sport, Tare ha individuato in Sorloth il giocatore ideale ... sportcafe24.com @fanpiùattivi #Calciomercato #Milan, clamorosa idea #Reijnders: l’indiscrezione che scuote il mercato #SempreMilan - facebook.com facebook Non solo #Goretzka: il #Milan punta di nuovo #JaviGuerra. La situazione col #Valencia #SempreMilan #Calciomercato x.com