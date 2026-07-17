Djokovic si sbilancia sul ritiro | Il momento si avvicina anzi è più vicino che mai…

Novak Djokovic ha dichiarato che il suo ritiro si avvicina e che il momento è più vicino che mai. Le sue parole indicano una possibile decisione imminente di smettere di giocare a livello professionistico. La dichiarazione ha attirato l’attenzione tra tifosi e appassionati di tennis, che ora si chiedono quando effettivamente il giocatore deciderà di lasciare il circuito. Non sono state fornite ulteriori date o dettagli sul suo futuro sportivo.

“Il momento del ritiro? Penso sia vicino più che mai”. Novak Djokovic “spaventa” i suoi tifosi e gli appassionati di tennis, avvicinando sempre più il momento nel quale deciderà di appendere la racchetta al chiodo. Il fuoriclasse serbo, che si è già spostato negli Stati Uniti in vista della stagione sul cemento nordamericano, ha rilasciato una lunga intervista ad ESPN, nella quale il ritiro è stato uno dei momenti centrali. Il 24 volte vincitore di un torneo del Grande Slam, uscito in semifinale contro Jannik Sinner, dopo un match senza storia, aveva rivelato di voler giocare ancora un paio di anni, fino ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, dove l’intenzione era quella di difendere la medaglia d’oro conquistata a Parigi 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Novak Djokovic reflects on his loss to Jannik Sinner | Semi-Finals Press Conference | Wimbledon 2026

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