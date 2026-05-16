AEW | Tony Khan non si sbilancia sul possibile approdo del New Day Posso solo dire che sono eccezionali

In un contesto in cui diversi wrestler hanno lasciato le rispettive aziende dopo WrestleMania, il possibile arrivo di un noto team di tag team è stato al centro di voci e speculazioni. Tony Khan, dirigente della promotion, ha commentato la situazione limitandosi a definire i membri del team come “eccezionali”, senza fornire dettagli sui piani futuri o sulla loro possibile collaborazione con la promotion. La partenza di due wrestler di rilievo ha attirato l’attenzione e alimentato le discussioni tra gli appassionati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’addio di Kofi Kingston e Xavier Woods è stato il più rumoroso dell’ondata di licenziamenti e rescissioni post-WrestleMania. Il New Day per anni ha guidato la categoria tag team facendo incetta di titoli, ma anche di vendite di merchandising fino ad essere anche i presentatori di un’edizione di WrestleMania. Nonostante gli ultimi anni sottotono tra infortuni e scarsi risultati nessuno si aspettava il loro addio, ma di comune accordo con la WWE il duo ha scelto di proseguire altrove la propria carriera e immediatamente si sono scatenate le voci di una possibile firma con la AEW, una firma ben vista dai fan, ma anche da tanti atleti della federazione guidata da Tony Khan. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Tony Khan non si sbilancia sul possibile approdo del New Day. “Posso solo dire che sono eccezionali” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento AEW: Tony Khan fa il punto sul rientro di Samoa JoeSamoa Joe è stato assente dagli schermi della AEW per un infortunio nelle ultime settimane, ma i fan potrebbero non dover aspettare ancora a lungo... Finlay sbarca in AEW: come Tony Khan ha superato la WWEIl debutto di David Finlay nell’ultima puntata di Dynamite ha segnato un cambiamento rilevante negli assetti interni della federazione, aprendo una... Tony Khan conferma che il main event di AEW Fairway to Hell non avrà conteggi fuori. reddit Tony Khan rejects WWE speculation on TV deal, talks New Day possibly coming to AEWTony Khan and other wrestlers spoke to the media following ROH Supercard of Honor. Notably, Khan brought up something from the latest issue of the Wrestling Observer Newsletter regarding people within ... f4wonline.com Tony Khan heartbreakingly confirms top star won't compete at AEW Double or Nothing 2026 due to injuriesOne of AEW's newest signees who has inked a dual contract with the Jacksonville-based company will unfortunately miss out on Double or Nothing 2026 due to injury. sportskeeda.com