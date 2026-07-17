Divieti vietati

Da ilgiornale.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tra maggio e giugno, i media iniziano a indicare cosa fare in vista dell’estate, con consigli su abbigliamento e orari di uscita. A luglio, si assegnano i bollini rossi alle città, segnalando le zone più colpite dal caldo intenso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le prime avvisaglie dell'estate arrivano tra maggio e giugno, quando giornali e tg ti dicono cosa bere, come vestire e a che ora uscire. Il segnale che ormai ci siamo è a luglio, nel momento in cui si assegnano alle città i bollini rossi per il caldo. E la conferma che non si torna più indietro è quando sui siti appaiono i servizi su "L'estate dei divieti". Ieri ne abbiamo contati tre. Per fortuna non siamo liberali, altrimenti ci chiuderemmo in casa. Indecisa tra voler essere uno Stato liberale, dove è permesso tutto ciò che non è esplicitamente vietato dalla legge, ma condannata a essere un Paese statalista, dove è vietato tutto ciò che non è espressamente permesso, l'Italia nello sfornare divieti è imbattibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

divieti vietati
© Ilgiornale.it - Divieti vietati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

VIDEO 16 DIVIETO DI TRANSITO SENSO VIETATO

Video VIDEO 16 DIVIETO DI TRANSITO SENSO VIETATO

Notizie e thread social correlati

Benessere animale, botti vietati tutto l’annoIl Comune di San Lazzaro di Savena ha approvato un nuovo regolamento che vieta l’uso di botti e petardi durante tutto l’anno.

Fuochi d’artificio vietati: premiato l’assessore CiprianoL’assessore alla Cultura di Avellino ha ricevuto un riconoscimento dalla XII Commissione Tutela e Diritti degli Animali per aver promosso il divieto...

Temi più discussi: Misure urgenti per il contenimento dell’Epatite A a Napoli: è consentita la vendita ma vietato il consumo di frutti di mare crudi nei pubblici esercizi; Nuovi divieti in spiaggia, rischi multe fino a 3.000 euro se non rispetti le regole dell'estate 2026: ecco quali sono; L'Unione Europea ha vietato l'importazione di oro dal Sudan, per limitare le fonti di finanziamento della guerra civile; Vietato lavorare sotto al sole, i divieti per tutelare più lavoratori: le categorie interessate.

Divieti vietatiLe prime avvisaglie dell'estate arrivano tra maggio e giugno, quando giornali e tg ti dicono cosa bere, come vestire e a che ora uscire. Il segnale che ormai ci siamo è a luglio, nel momento in cui si ... ilgiornale.it

divieti vietatiMulte e divieti in spiaggia: le nuove regole per tutelare ambiente, sicurezza e decoroEstate 2026: più controlli sulle spiagge italiane. Le ordinanze introducono nuovi divieti, obblighi e multe per tutelare ambiente, sicurezza e decoro. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web