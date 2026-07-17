divieti vietati

Tra maggio e giugno, i media iniziano a indicare cosa fare in vista dell’estate, con consigli su abbigliamento e orari di uscita. A luglio, si assegnano i bollini rossi alle città, segnalando le zone più colpite dal caldo intenso.

Le prime avvisaglie dell'estate arrivano tra maggio e giugno, quando giornali e tg ti dicono cosa bere, come vestire e a che ora uscire. Il segnale che ormai ci siamo è a luglio, nel momento in cui si assegnano alle città i bollini rossi per il caldo. E la conferma che non si torna più indietro è quando sui siti appaiono i servizi su "L'estate dei divieti". Ieri ne abbiamo contati tre. Per fortuna non siamo liberali, altrimenti ci chiuderemmo in casa. Indecisa tra voler essere uno Stato liberale, dove è permesso tutto ciò che non è esplicitamente vietato dalla legge, ma condannata a essere un Paese statalista, dove è vietato tutto ciò che non è espressamente permesso, l'Italia nello sfornare divieti è imbattibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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