Benessere animale botti vietati tutto l’anno

Il Comune di San Lazzaro di Savena ha approvato un nuovo regolamento che vieta l’uso di botti e petardi durante tutto l’anno. La misura mira a tutelare il benessere animale e ridurre gli abbandoni. La normativa si applica in modo permanente, senza limitazioni stagionali. Non sono ancora state comunicate sanzioni specifiche per chi viola il divieto. L’obiettivo è proteggere gli animali dall’effetto degli scoppi rumorosi e prevenire abbandoni legati allo stress.

Stretta contro gli abbandoni e stop a botti e petardi per tutto l’anno. Va in questa direzione il nuovo Regolamento per il benessere animale approvato dal Comune di San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna. Il provvedimento ha ottenuto il via libera definitivo dal Consiglio comunale nella seduta di martedì. In particolare, il testo riconosce l’animale come essere ’senziente’ e disciplina la corretta custodia, la prevenzione dell’abbandono, la gestione di cani, gatti e colonie feline, la tutela della fauna selvatica, degli animali acquatici, dei volatili, degli equidi e di altre specie. Vengono anche regolamentate le attività commerciali e di spettacolo viaggiante che prevedono la presenza di animali, come i circhi, "mettendo al centro il loro benessere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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