L’assessore alla Cultura di Avellino ha ricevuto un riconoscimento dalla XII Commissione Tutela e Diritti degli Animali per aver promosso il divieto di fuochi d’artificio. La pergamena è stata consegnata durante un evento dedicato alla tutela degli animali, evidenziando l’impegno dell’amministrazione locale in questa direzione. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’evento o sui motivi specifici della premiazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto uesta mattinala XII Commissione Tutela e Diritti degli Animali – Intergruppo Parlamentare Sviluppo sud aree fragili e isole minori ha consegnato una pergamena di riconoscimento all’Assessore alla Cultura del Comune di Avellino, Luca Cipriano, per la sensibilità dimostrata verso la tutela ed il benessere animale. In particolare, l’Assessore ha scelto di non organizzare i tradizionali fuochi pirotecnici durante la Festa dell’Assunta, un gesto che testimonia l’attenzione e la responsabilità verso gli animali e la comunità. La Presidente della Commissione, Sara Spiniello, ha espresso grande apprezzamento per questa decisione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fuochi d’artificio vietati: premiato l’assessore Cipriano

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