Dispersione scolastica ai minimi storici ma l’allarme dell’AID | L’inclusione è la vera cartina al tornasole Senza diagnosi lo studente resta indietro

La dispersione scolastica in Italia si attesta al 6,3%, il dato più basso da anni, rispetto all’8,7% del 2025, secondo il Rapporto INVALSI 2026. Tuttavia, l’Associazione Italiana Dislessia evidenzia che senza diagnosi tempestive, alcuni studenti potrebbero rimanere indietro. L’organizzazione sottolinea che l’inclusione scolastica dipende anche dalla capacità di individuare e supportare le difficoltà di apprendimento.

Il dato è inequivocabilmente positivo. Secondo l'ultimo Rapporto INVALSI 2026, la dispersione scolastica implicita in Italia è scesa al 6,3%, un livello che non si registrava da anni e che segna un netto miglioramento rispetto all'8,7% del 2025. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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