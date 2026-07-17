disinformazione a Ponza la due giorni di dibattiti con Gomez Nuzzi Giannini Gratteri e Tajani Oltre le fake news per capire come la manipolazione dell’informazione sia diventata uno strumento di potere

A Ponza si sono svolti due giorni di incontri dedicati al tema dell'informazione e delle fake news, con interventi di esperti e giornalisti. Sono stati affrontati i modi in cui la manipolazione dell’informazione si utilizza come strumento di potere e di controllo. Tra i partecipanti, figure note nel settore mediatico e legale. La discussione si è concentrata sulla capacità di reperire e verificare le fonti di informazione in tempi rapidi.

“Per me l’uomo colto non è colui che sa quando è nato Napoleone, ma colui che sa dove andare a cercare l’informazione nell’unico momento della sua vita in cui gli serve, e in due minuti”. Chissà cosa penserebbe Umberto Eco oggi dell’autodafé sui social per verificare verità e bugie raccontate dai media. Nel mare magnum del sistema dell’informazione ufficiale. ogni giorno sempre più inclinata verso il collasso della propria centenaria autorevolezza, arriva la 17esima edizione di “ Ponza d’Autore” ideata da Valentina Fontana. Una due giorni di dibattiti sull’isola laziale, possibilmente senza l’esasperazione dei talk tv, che vedrà ospiti... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - (dis)informazione, a Ponza la due giorni di dibattiti con Gomez, Nuzzi, Giannini, Gratteri e Tajani. “Oltre le fake news per capire come la manipolazione dell’informazione sia diventata uno strumento di potere”

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