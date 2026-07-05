Fake news e informazione a Casa Mehari un confronto con giornalisti e istituzioni

A Casa Mehari si è svolto un confronto tra giornalisti e rappresentanti istituzionali su fake news e informazione. Nel settore sanitario, si è discusso del “Co-Bedding” nei neonati prematuri, con il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come esempio. In ambito vulcanologico, un esperto ha evidenziato che il rischio sui Campi Flegrei è elevato e sono stati commessi gravi errori nella comunicazione pubblica.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Climatizzatori, attenzione alla temperatura: come stare bene e risparmiare energia? “Storie di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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L'intervista di Sigfrido Ranucci a Radio Mehari: giornalismo d'inchiesta, internet e fake news

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