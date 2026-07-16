Disinformazione | a Ponza D’Autore un dialogo su come affrontare propaganda e infowar

La XVII edizione di Ponza D’Autore si svolge il 17 e 18 luglio nella Piazza della Chiesa dei Santi Silverio e Domitilla. La rassegna affronta il tema della disinformazione, concentrandosi su come propagandismo e infowar influenzino il presente e le società democratiche. L'evento prevede un dialogo dedicato alle strategie per contrastare le notizie false e le manipolazioni dell'informazione. La discussione si svolge in un contesto pubblico e all'aperto, con orario alle 22.

La (dis)informazione come chiave per comprendere il presente e le minacce che pendono sul nostro mondo e sulla convivenza nelle società democratiche: questo il grande tema che è al centro della XVII edizione della rassegna Ponza D’Autore, in programma il 17 e 18 luglio alle ore 22 nella suggestiva Piazza della Chiesa dei Santi Silverio e Domitilla. L’iniziativa, ideata e curata da Valentina Fontana e realizzata da Vis Factor con il patrocinio di Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Regione Lazio e Comune di Ponza, si inserisce nel contesto di un filone di eventi inaugurato di recente a Pantelleria con Mediterraneo D’Autore per promuovere attivamente un confronto a tutto campo tra politica, istituzioni, giornalismo e cultura. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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