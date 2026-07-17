Disgrazia lui è… Tragedia sui binari | travolto dal treno

Notizia in breve

Un uomo è stato travolto da un treno sui binari in un incidente avvenuto questa mattina. La vittima si trovava in prossimità della linea ferroviaria quando è stato investito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l'uomo è deceduto. La polizia ha delimitato l'area e avviato le indagini per chiarire le cause dell'incidente. Non sono stati forniti dettagli su eventuali testimoni o circostanze specifiche.