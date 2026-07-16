trump prepara il discorso alla nazione di questa sera

Donald Trump ha annunciato che terrà un discorso alla nazione giovedì sera, alle 21 ora locale. Il discorso sarà incentrato su documenti di intelligence declassificati, che secondo la Casa Bianca, mostrerebbero piani di Paesi stranieri per interferire nelle elezioni presidenziali del 2020. L’evento si svolgerà alle 3 di venerdì in Italia.

D onald Trump ha annunciato che terrà un discorso alla nazione giovedì alle 21 ora locale, le 3 di venerdì mattina in Italia. Il discorso do Trump sarà dedicato a nuovi rapporti d’intelligence declassificati che, secondo la Casa Bianca, rivelerebbero piani di Paesi stranieri per interferire nelle elezioni presidenziali del 2020. Lo riferisce il giornalista di Ms Now (ex MSNBC), Jake Traylor, in un post su X, citando due funzionari della Casa Bianca informati sui preparativi dell’intervento e che hanno chiesto di restare anonimi. Trump non ha indicato un tema. Non è quindi chiaro se si esprimerà sulla guerra in Iran, che da mesi domina le prime pagine negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Trump, il discorso integrale alla nazione: «Iran decimato, obiettivi quasi raggiunti»

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