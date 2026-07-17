Disabilità nasce il Tavolo Aree Interne Irpinia Sannio

È stato istituito il Tavolo Aree Interne Irpinia Sannio, un organismo dedicato a coordinare interventi e servizi per le persone con disabilità e le loro famiglie. L'obiettivo è migliorare l’efficacia delle risposte attraverso la collaborazione tra enti locali, associazioni e istituzioni. La creazione del tavolo mira a favorire un approccio più integrato e condiviso, coinvolgendo le diverse realtà territoriali per affrontare le esigenze specifiche delle comunità.

Tempo di lettura: 3 minuti Fare rete per costruire risposte più efficaci alle esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie. È questo l’obiettivo del Tavolo Disabilità CESVOLAB Aree Interne Irpinia Sannio, promosso dal CSV Irpinia Sannio ETS nell’ambito del progetto Reti di inclusione, che muove i primi passi con il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore e delle realtà associative impegnate quotidianamente sul territorio. «Il Tavolo Disabilità nasce dalla convinzione che solo attraverso l’ascolto reciproco, la collaborazione tra le organizzazioni e la valorizzazione delle esperienze presenti sui territori sia possibile costruire risposte sempre più efficaci ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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