Aree interne infrastrutture e diritto alla mobilità | la FILT CGIL rilancia la necessità di investimenti concreti per il Sannio e l’Irpinia

Durante un recente convegno dedicato alle aree interne, i rappresentanti sindacali hanno ribadito la richiesta di investimenti concreti per migliorare le infrastrutture di mobilità nelle zone del Sannio e dell’Irpinia. L’evento ha visto la partecipazione di diverse figure del settore, che hanno discusso delle esigenze di collegamenti più efficienti e di risorse adeguate per favorire lo sviluppo locale. La questione della mobilità rimane al centro delle attenzioni nel dibattito pubblico sulla crescita delle aree interne.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: 3 minuti In occasione del convegno “Officina delle Aree Interne – Cantiere e Trasporti per superare le difficoltà del diritto alla mobilità”, tenutosi presso il Teatro De La Salle di Benevento e organizzato dal Consigliere Regionale Pellegrino Mastella, il Segretario Generale della FILT CGIL Campania e Napoli, Angelo Lustro, e il Segretario Generale della FILT CGIL Avellino-Benevento, Giuseppe Anzalone, sottolineano l’importanza di riportare al centro del dibattito politico il tema delle infrastrutture e dei trasporti nelle aree interne della Campania. Le aree interne del Sannio e dell’Irpinia continuano a vivere una condizione di forte marginalità infrastrutturale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aree interne, infrastrutture e diritto alla mobilità: la FILT CGIL rilancia la necessità di investimenti concreti per il Sannio e l’Irpinia Notizie correlate La tratta urbana Penne-Pescara passa al privato, Ferrante (Filt Cgil): "Tua continua a penalizzare lavoratori e aree interne"La notizia del sub-affidamento, l'ennesimo denuncia il sindacalista, sarebbe la dimostrazione della politica di disimpegno della società che continua... Unimpresa Irpinia-Sannio lancia il Patto per lo sviluppo delle aree interneUnimpresa Irpinia Sannio annuncia l’avvio del “Patto per lo Sviluppo delle Aree Interne”, un’iniziativa che si propone di avviare un percorso stabile... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Aree interne: via libera da Roma per la strategia SNAI | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano; La priorità è ridurre il divario delle aree interne; Ciclovia dell’Esino, asse verde dalla costa alle aree interne: varato il ponte strategico sul Fosso del Lupo tra Jesi e Castelbellino; Aree interne, Pittiglio: Comuni montani penalizzati dal Governo Meloni. Brescia, Aree interne: 14 milioni per rilanciare la ValcamonicaDalla Regione fondi per turismo, scuole, ambiente e mobilità sostenibile. Fontana: «Così contrastiamo lo spopolamento e creiamo nuove opportunità». quibrescia.it Aree interne siciliane, esteso il protocollo d’intesa a Confindustria e Anci SiciliaEntrano ufficialmente nel partenariato già costituito da Cisl Sicilia, Conferenza Episcopale Siciliana e Università Kore di Enna ... msn.com Bienno oggi è stato protagonista di un importante momento per tutta la Valcamonica, ospitando la presentazione della Strategia Area Interna della Valcamonica nell’ambito del tour regionale dedicato alle aree interne. Un appuntamento di grande valore istituz facebook Ciclovia dell’Esino, asse verde dalla costa alle aree interne: varato il ponte strategico sul Fosso del Lupo tra Jesi e Castelbellino regione.marche.it/News-ed-Eventi… x.com