Aree interne e IA | la Camera di commercio Irpinia Sannio lancia il modello digitale per le Pmi

Martedì 26 maggio alle 9.30 sarà presentato presso la Camera di commercio Irpinia Sannio un report intitolato “Digitalizzazione, trasformazione digitale e intelligenza artificiale nelle aree interne”. L’evento si terrà a Palazzo De Conciliis, in piazza Duomo ad Avellino. Il documento illustra un modello digitale sviluppato per le piccole e medie imprese delle aree interne, focalizzandosi su processi di innovazione tecnologica.

Sarà presentato martedì 26 maggio, alle ore 9.30, presso Palazzo De Conciliis, sede della Camera di commercio Irpinia Sannio in piazza Duomo ad Avellino, il report “Digitalizzazione, trasformazione digitale e intelligenza artificiale nelle aree interne. Focus sulla Campania e sulle province di Avellino e Benevento”. L’iniziativa aprirà il primo dei tre eventi formativi promossi dalla Camera di commercio Irpinia Sannio nell’ambito di una strategia che punta a trasformare l’ente camerale in un modello nazionale di supporto alle micro, piccole e medie imprese attraverso intelligenza artificiale, formazione e servizi digitali di prossimità. Il report sulla trasformazione digitale nelle aree interne. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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