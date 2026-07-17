Sei minorenni sono sotto processo per aver molestato e perseguitato un ragazzo con disabilità per più di un anno. Durante questo periodo, la vittima avrebbe subito insulti, derisioni e inseguimenti ogni volta che usciva di casa, affrontando queste situazioni come una vera e propria prova di coraggio. Le azioni sono state denunciate e portate all’attenzione delle autorità giudiziarie, che stanno valutando le accuse.

Valdera (Pisa), 17 luglio 2026 – Per oltre un anno ogni uscita di casa si sarebbe trasformata in una prova di coraggio. Aspettare un autobus, percorrere una strada o rientrare a casa avrebbe significato il rischio di essere insultato, deriso e inseguito. Il Tribunale per i Minorenni di Firenze – da quanto abbiamo appreso – ha deciso il rinvio a giudizio di sei giovani accusati di aver trasformato la quotidianità di una persona con disabilità in un incubo durato oltre un anno. Una vicenda che, se confermata nel processo, racconta una sequenza di molestie consumate tra le strade e le fermate degli autobus in una località del Comprensorio. Gli... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Disabile deriso e inseguito per mesi, sei ragazzini a processo

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