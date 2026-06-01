Sei assoluzioni su sei | il commercialista Vuolo esce indenne da ogni processo

Il Tribunale di Avellino ha assolto un commercialista da tutte le accuse in un nuovo procedimento legale. La sentenza conferma l’assenza di responsabilità dell’indagato, che era stato coinvolto in un procedimento giudiziario. La stessa persona era stata già assolta in altri casi precedenti. La decisione è definitiva e riguarda sei processi complessivi, tutti conclusi con l’assoluzione dell’indagato.

Il Tribunale di Avellino ha pronunciato una nuova sentenza di assoluzione nei confronti di Pasqualino Vuolo, commercialista. Il procedimento, incentrato su addebiti di natura fiscale, si conclude con una formula piena. Il giudice, la dott.ssa Zarrella, ha valutato fondate le argomentazioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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